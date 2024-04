For Valder/Godøy 2 kom følgende spillere på scoringslisten i dagens kamp: Torkil Jangaard Folland med tre mål, Eirik Gjøsund Hareid med to mål, Adrian Oksnes Berntsen med to mål, Ansgar Sønderland og Leonhard Godø Sæther Dyb.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Mye å se fram til neste runde

Magnus Steinsvik Fjørtoft var dagens dommer.

22. april er det ny kamp for Hødd 3. Da møter de Herd 2. Valder/Godøy 2 skal måle krefter med Herd 2 29. april.