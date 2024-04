Haugar tok ledelsen da Mohammed scoret allerede etter åtte minutter, og Haugar-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 2-0 etter 19 minutters spill. Tre minutter før hvilen vartet samme spiller opp med hattrick. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Haugar dro ifra

Noen minutter ut i andreomgangen ble avstanden mellom lagene redusert da Kristoffer Bjordal reduserte til 1-3. Elias Sørhus Kvia satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Haugar etter 53 minutter, og et kvarter før slutt økte avstanden mellom lagene da Abel Alstadsæther Fahlvik satte inn 5-1 for Haugar. Dermed endte kampen 1-5.

Randabergs Noah Sandvik Totland og Niklas Rygg Heum fikk gult kort. For Haugar fikk Casper Støle gult kort.

Klatret på tabellen

Etter søndagens kamp er Randaberg på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Haugar er nummer fem med tre poeng.

Jackson Bizinde var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Haugar spiller neste kamp mot Hundvåg 28. april, mens Randaberg bryner seg på Madla tre dager senere.