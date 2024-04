Austrheim fikk en drømmestart på kampen da Lucas Sårheim Haugland sendte laget sitt i ledelsen allerede etter åtte minutter. Sju minutter senere ble vondt til verre for Fana 4, da Håvard Wiik Daae doblet ledelsen for Austrheim. Liam Nordgulen Lund økte til 3-0 for gjestene et kvarter før sidebytte, og Lucas Sårheim Haugland økte ledelsen da han satte inn 4-0 rett etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-4 etter første omgang.

Fana 4 var suverene i andre omgang

En spiller reduserte til 1-4 for Fana 4 etter 46 minutters spill, og etter 60 minutter reduserte Sverre Svendsen Oen til 2-4 for Fana 4. Nils Dahlsveen Kvalvik reduserte til 3-4 tre minutter senere, og en av lagets spillere sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 4-4 etter 70 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-4.

Thor-Olav Berge Monslaup fikk se det gule kortet.

Klatret på tabellen

Etter oppgjøret har både Fana 4 og Austrheim ett poeng.

Natcha Thaithani var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Fana 4 måle krefter med Voss 2, mens Austrheim møter Lyngbø/Frøya.