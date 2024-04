Elias Bernes Hitland sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter bare tre minutter, men etter et kvarter utlignet Jørgen Vevle for Osterøy. Leander Raknes sendte Osterøy i føringen da han satte inn 2-1 ni minutter senere, og et kvarter før pause scoret Osterøy ved Låstad. Osterøy-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 4-1 like etterpå, og etter 34 minutter la Niklas Kollvangsnes Solberg på til 5-1. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-5.

Scoret på straffespark

Osterøys Solberg scoret fra ellevemetersmerket noen minutter etter sidebytte, og Låstad fikk sitt hattrick noen minutter ut i andre omgang. Mathias Aarnes Grønner gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-7 etter et kvarter av andreomgangen, og Eric Gangdal Sæbø reduserte etter 70 minutters spill. Låstad satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter senere, og åtte minutter før slutt fullførte Solberg sitt hattrick. Fem minutter senere fikk Osterøy straffe. Tobias Krakhella Kallekleiv scoret 10-3-målet. Ett minutt før full tid reduserte Andreas Torsvik Slethaug til 4-10 for Bergen Nord. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-10.

Topper serien

Etter lørdagens kamp er Bergen Nord på tolvteplass på tabellen med null poeng, mens Osterøy ligger på førsteplass med ni poeng.

Ruben Føllesdal var dommer.

26. april er det ny kamp for Osterøy. Da møter de Flaktveit. Bergen Nord skal måle krefter med Voss 27. april.