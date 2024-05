Olivia Mathilde Einarsen Fiskum sendte Grong i føringen da hun satte inn 1-0 etter bare sju minutter, og Grong doblet ledelsen da Jenny Rosendal Vikan satte inn 2-0 åtte minutter senere. Fiskum scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-0 etter et kvarters spill. Ved pause sto det 3-0.

Målshow i andre omgang

Grong-angriperen laget hattrick da hun la på til 4-0 ti minutter ut i andre omgang, og Vikan satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Grong. Ti minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller, og Grong økte ledelsen da Emma Steen satte ballen i nettet da det var spilt en halv time i andreomgangen. Dermed var stillingen 7-0. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 7-0.

Klatret til tredjeplass

Etter tirsdagens kamp ligger Grong på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Kolvereid er på femteplass med tre poeng.

Musamil Ahmed Dahir var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Kolvereid måle krefter med Beitstad, mens Grong møter Bangsund.