Martin Buland sendte Eidanger 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare åtte minutters spill, og Eidanger 2 var på farten igjen rett etterpå. De doblet ledelsen da Joakim Gullhaug Nilsen satte inn 2-0. Iver Berg Hellebust økte til 3-0 for Eidanger 2 etter 24 minutter, og Eidanger 2 økte ledelsen da Jesper Fornebo satte ballen i nettet ett minutt senere. Dermed var stillingen 4-0. Nicholas Schwaiger Sølversen økte ledelsen da han satte inn 5-0 etter 37 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-5 til pause.

Dominerte i andreomgang

Fem minutter etter hvilen la Kristoffer Nygård på til 6-0 for Eidanger 2, og Nilsen scoret igjen da han gjorde 7-0 like etterpå. Etter 56 minutter scoret Nygård igjen da han gjorde 8-0, og fire minutter senere fullførte Nilsen sitt hattrick. Sju minutter før slutt var hattricket et faktum for Nygård. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 0-10.

Seljords Mohamad Ahmad Alhamid-Almohamad og Stephen Gaston Kalavo fikk gult kort.

Eidanger 2 topper serien

Etter tirsdagens kamp er Seljord på tiendeplass på tabellen med tre poeng, mens Eidanger 2 ligger på førsteplass med ni poeng.

Jarle Wormdahl var dommer i kampen.

I neste runde skal Seljord måle krefter med Gjerpen 15. mai, mens Eidanger 2 møter Tollnes 2 samme dag.