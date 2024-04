En spiller sendte Blindheim 2 i ledelsen etter tolv minutters spill, og Sofie Riis Holmstrøm scoret og doblet ledelsen for Blindheim 2 rett etterpå. Etter 15 minutter økte Blindheim 2 ved samme spiller, og fem minutter senere vartet Blindheim 2-spilleren opp med hattrick. En av lagets spillere reduserte til 1-4 for Sula 2 noen minutter før sidebytte, og en spiller reduserte for bortelaget to minutter før hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 4-2.

Dominerte i andreomgang

Sofie Riis Holmstrøm scoret igjen da hun gjorde 5-2 noen minutter ut i andre omgang, og etter 60 minutters spill la Hedda Klara Ødegård Flisnes på til 6-2 for Blindheim 2. Sofie Riis Holmstrøm scoret sitt femte mål i kampen da hun gjorde 7-2 seks minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 7-2.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Blindheim 2 nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Sula 2 er på niendeplass med null poeng.

Amalie Gresdal Åsheim dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sula 2 måle krefter med Ørsta 2, mens Blindheim 2 møter Valder 2.