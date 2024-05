Øyestad tok ledelsen ved Lucas Gundersen etter 13 minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-1.

Målbonanza etter pausen

Sander Øy Tobiassen doblet ledelsen da han satte inn 2-0 etter 43 minutter, og fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Lucas Gundersen satte inn 3-0 for Øyestad. Mathias Ringøen satte ballen i nettet og økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Elias Bergh Madsen reduserte til 1-4 for Grane Arendal 2 seks minutter senere. Etter 59 minutters spill la Leander Nordbø på til 5-1 for Øyestad. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 1-5.

Tok over fjerdeplassen

Etter torsdagens kamp er Grane Arendal 2 nummer sju på tabellen med null poeng, mens Øyestad er på fjerdeplass med tre poeng.

Fillip Valle Høgenes var dommer.

I neste runde skal Grane Arendal 2 måle krefter med Hisøy 23. mai, mens Øyestad møter Sørfjell samme dag.