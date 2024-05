Eide sendte Gneist 2 tidlig i ledelsen, men Sindre Grindheim Bøe sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 19 minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 1-0.

Målshow i andre omgang

Eide sendte Gneist 2 i føringen på nytt da han satte inn 2-1 noen minutter etter pause, og Peter Grimstad sørget for at resultattavla viste 3-1 etter 63 minutter. Bøe scoret sitt andre mål da han gjorde 2-3 to minutter senere. Henrik Lyssand gjorde 4-2 etter 67 minutters spill, og Gneist 2 rykket ytterligere ifra da Grimstad økte ledelsen sju minutter senere. Sju minutter før slutt økte Gneist 2 ved Ole Soltvedt Drivenes, og rett etterpå fullførte Eide sitt hattrick. Drivenes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-2 for Gneist 2 minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 8-2.

Gneist 2s Eirik Eide og Fredrik Berge fikk gult kort. For Radøy 2 fikk Lars Olav Heggernes Storheim og Sindre Grindheim Bøe gult kort.

Leder serien

Etter søndagens kamp ligger Gneist 2 på førsteplass på tabellen med ti poeng, mens Radøy 2 er på tiendeplass med ett poeng.

Jan Tore Larsen var dagens dommer.

11. mai er det ny kamp for Radøy 2. Da møter de Hausvik. Gneist 2 skal måle krefter med Tertnes 2 12. mai.