Joshua Mugishu sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet etter bare åtte minutter. Fire minutter senere ble vondt til verre for Charlottenlund, da Kasper Røstum Aa doblet ledelsen for Nardo 2. Yafet Bahta Kahsay la på til 3-0 for Nardo 2 etter et kvarters spill. Daaland reduserte for Charlottenlund etter 35 minutter. Fem minutter senere ble Mugishu (Nardo 2) sendt i dusjen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort, og Daaland gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 to minutter før pause. Etter halvspilt kamp sto det 3-2.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, utlignet Charlottenlund, og etter 80 minutters spill tok Charlottenlund ledelsen ved Noah Meyer Andersen. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-4.

Nardo 2s Mardin Fathi, Erik Rotlid, Alexander Olsen, Yafet Bahta Kahsay og Kasper Svae pådro seg gult kort. For Charlottenlund fikk Adrian Stoum Daaland, Sander Smevik Dahl, Nicolai Lind-Olsen, Gustav Øyum Monteiro og Jonas Utseth Vennatrø gult kort.

Charlottenlund topper serien

Etter søndagens kamp er Nardo 2 på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Charlottenlund er nummer én med tolv poeng.

Kim Reitan var kampleder.

I neste runde skal Nardo 2 måle krefter med Ålen 12. mai. Charlottenlund møter Vestbyen 20. mai.