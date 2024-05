Byåsen tok føringen da Mohamad Walid Aljezawi satte inn 1-0 etter 17 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Byåsen var suverene i andre omgang

Leander Winge scoret og doblet ledelsen for Byåsen, og Byåsen rykket ytterligere ifra da Sebastian Digernes Eilertsen økte ledelsen ti minutter ut i andre omgang. Samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 4-0 rett etterpå, og William Søberg Rivas økte ledelsen for Byåsen da han satte inn 5-0 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 5-0.

Mohamad Walid Aljezawi fikk se det gule kortet.

Byåsen topper tabellen

Etter søndagens kamp ligger Byåsen på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Trygg/Lade er på fjerdeplass med tre poeng.

Ask Nikolay Dragsten var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Byåsen møter Utleira 11. mai, mens Trygg/Lade spiller neste kamp mot Skaun/Buvik.