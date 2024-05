Tynes sendte Hasundgot/Haddal foran da han satte inn 1-0 etter kun sju minutter, og fem minutter senere scoret Hasundgot/Haddal-angriperen igjen da han gjorde 2-0. Etter 18 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Alex Marek Huszczo satte inn 3-0. En spiller gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-3 like etterpå. Etter 28 minutter økte Hasundgot/Haddal ved Jan Fredrik Falceso Haugland, og Jonas Moldskred Båtnes økte til 5-1 for Hasundgot/Haddal fire minutter senere. Hasundgot/Haddal rykket ytterligere ifra da Tobias Ringstad Dimmen økte ledelsen noen minutter før pause, og Hasundgot/Haddal-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-1 noen minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 7-1.

Dominerte andre omgang

Silas Garnes-Rahlff økte ledelsen for Hasundgot/Haddal da han satte inn 8-1 etter 47 minutters spill, og Tobias Bergo Vattøy økte ledelsen da han satte inn 9-1 rett etterpå. Samme lag økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet etter 52 minutter. Dermed var stillingen 10-1, og tre minutter senere vartet Hasundgot/Haddal-keeperen opp med hattrick. Tobias Frantzen Nygjerde satte ballen i nettet og økte ledelsen til 12-1 for samme lag etter 60 minutters spill, og like etterpå fullførte Tynes sitt hattrick. Nygjerde scoret sitt andre mål da han gjorde 14-1 tre minutter før slutt, og ett minutt senere økte avstanden mellom lagene da Tynes satte inn 15-1 for vertene. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 15-1.

Hasundgot / Haddal leder serien

Etter søndagens kamp er Hasundgot/Haddal serieleder på tabellen med ti poeng, mens Langevåg 2 er nummer åtte med tre poeng.

Osvald Georg Hammer Nygjerde var dommer.

Langevåg 2 møter Hødd 2 20. mai, mens Hasundgot/Haddal spiller neste kamp mot Hødd 2 28. mai.