Anmol Garg sendte Kolstad i føringen da han satte inn 1-0 etter 16 minutter, men Simen Aleksander Roten sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-1.

Stadsbygd / Vanvik / Rissa hadde grunn til å juble mot Kolstad

Stadsbygd/Vanvik/Rissa tok ledelsen ved Johan Lucas Ness Storsve ni minutter ut i andreomgangen, men ni minutter senere utlignet en spiller for Kolstad. Sander Fallrø sendte Stadsbygd/Vanvik/Rissa i ledelsen igjen et kvarter før full tid. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 3-2.

Klatret til sjuendeplass

Det var årets første seier for Stadsbygd/Vanvik/Rissa.

Etter fredagens kamp er Stadsbygd/Vanvik/Rissa nummer sju på tabellen med tre poeng, mens Kolstad er på femteplass med fire poeng.

Sondre Mandal Hovd var dommer i oppgjøret.

5. mai er det ny kamp for Stadsbygd/Vanvik/Rissa. Da møter de Freidig 3. Kolstad skal måle krefter med Kattem 2 9. mai.