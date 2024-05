Nymark tok ledelsen da Omar Touray scoret etter bare fire minutters spill. Øygardens Omar Zeyada satte inn et straffespark to minutter senere. Yasir Mohamed Abdi sendte Nymark i ledelsen på nytt etter 24 minutter. Ved pause var stillingen 2-1.

Hentet inn ledelsen og sikret poeng

Øygarden utlignet til 2-2 da Zeyada satte ballen i mål etter 46 minutters spill, og etter 65 minutter tok Øygarden ledelsen. Fem minutter senere scoret Victor Gard Kalsaas for Nymark. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-3.

Leif Rudjord Ellestad (Nymark G14) og Theo Misje (Øygarden G14) fikk begge gult kort.

Kjempet seg opp til sjuendeplass

Nymark og Øygarden står begge fortsatt uten seier i år.

Etter tirsdagens kamp ligger Nymark på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Øygarden er på sjetteplass med to poeng.

Wiktor Pawel Hudak var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Øygarden måle krefter med Eidsvåg, mens Nymark møter Eidsvåg.