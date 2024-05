Hødd fikk kampens første mål etter bare fem minutters spill da Bror Riise satte ballen i nettet, men Melker André Tryggestad sørget for balanse i Langevåg-regnskapet da han satte inn 1-1 ni minutter senere. Etter 18 minutter tok Hødd ledelsen igjen ved en spiller. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 2-1.

Langevåg hentet inn ledelsen og sikret poeng

Dennis Johansen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 2-2.

Slik spilles neste runde

Etter tirsdagens kamp ligger Hødd på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Langevåg er på tredjeplass med sju poeng.

Osvald Georg Hammer Nygjerde var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Langevåg måle krefter med Sykkylven, mens Hødd møter Bergsøy.