Hojem ga Overhalla en tidlig ledelse, og etter 27 minutter doblet Salman Farah Shidane ledelsen til Overhalla. Samme spiller økte til 3-0 for Overhalla ti minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-0.

Ble utvist

Noen minutter ut i andreomgangen scoret Hojem sitt andre mål da han gjorde 4-0, og Overhalla rykket ytterligere ifra da Daniel Tengey Djokoto økte ledelsen etter 53 minutters spill. Hojem sikret seg hattrick da han ordnet 6-0 fem minutter senere. Per Tommy Johansen reduserte for Vinne et kvarter før slutt. Overhallas Djokoto satte inn et straffespark like etterpå, og vertene økte ledelsen da Andreas Lindseth Øvereng satte ballen i nettet tre minutter før slutt. Dermed var stillingen 8-1. Tobias Nikolay Klaussen (Overhalla G16) ble sendt av banen da han fikk sitt andre gule kort ett minutt senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 8-1.

Daniel Andre Skilbrigt fikk se det gule kortet.

Overhalla serieleder

Etter fredagens kamp er Overhalla på topp i serien på tabellen med seks poeng, mens Vinne er nummer ni med null poeng.

Espen Einvik var kampleder.

30. april skal Overhalla møte Verdal 2, mens Vinne møter Grong.