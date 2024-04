Etter tolv minutters spill tok Byåsen 2 ledelsen ved Andreassen, og Byåsen 2-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-0 fem minutter før sidebytte. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-0.

Redusering etter pause

Noen minutter ut i andreomgangen vartet Andreassen opp med hattrick. Vegard Mogset gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-3 to minutter før slutt, og samme spiller reduserte til 2-3 for Meldal/Rindal/Svorkmo to minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-2.

Børge Benedikt Jamtøy fikk gult kort.

Klatret på tabellen

Etter kampen har både Byåsen 2 og Meldal/Rindal/Svorkmo tre poeng.

Bastien Olivier Champay var dagens dommer.

I neste runde skal Byåsen 2 måle krefter med Vestbyen 2/Nationalkameratene 2 3. mai. Meldal/Rindal/Svorkmo møter Sverresborg 5. mai.