Tiller 3 tok føringen da Youssef Shadi Alhussein satte inn 1-0 etter bare åtte minutter. Muhamed Alhamoud var uheldig og scoret selvmål for Tiller 3 ni minutter senere. Støren tok ledelsen da David Enlid Kant scoret et kvarter før pause. Oliver Langørgen Sagfjæra utlignet da han satte inn 2-2, og det sto seg til pause. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 2-2.

Tiller 3 hadde grunn til å juble

Muhammad Azaan Bin Tahir (strøket) sendte Tiller 3 i føringen på nytt etter 60 minutters spill, og Sagfjæra scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 rett etterpå. Et kvarter før full tid økte Tiller 3 ved Semere Yemane. Moran Daud Morab reduserte til 3-5 for Støren sju minutter senere, og samme spiller gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 4-5 to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-5.

Zein Alabedeen Almashi (Tiller 3 G16) og Petter Pallin Lorier (Støren G16) fikk begge gult kort.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp er Støren på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Tiller 3 ligger på sjuendeplass med tre poeng.

Ole Morten Nordløkken var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Støren møter Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 21. mai, mens Tiller 3 spiller neste kamp mot Nardo 3 dagen etter.