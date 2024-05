Sandøy-Sæther ga Sunndal ledelsen tidlig i oppgjøret allerede etter fem minutters spill, men Yousef Mohamad Batal sørget for balanse i Rival 2-regnskapet da han satte inn 1-1 åtte minutter senere. Oliver Rønningen sendte Sunndal i ledelsen på nytt etter 18 minutter. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-2.

Dro ifra

Batal utlignet for Rival 2 ti minutter ut i andre omgang. Sunndal tok ledelsen igjen da Marcus Kvamme Børset satte inn 3-2 to minutter før slutt, og to minutter på overtid scoret Sandøy-Sæther igjen da han gjorde 4-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-4.

Marcel Lukasz Ciborowski (Rival 2 G14) og Edvald Hagen Nordvik (Sunndal G14) fikk begge gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter torsdagens kamp er Rival 2 nummer sju på tabellen med null poeng, mens Sunndal er på andreplass med seks poeng.

Kristoffer Lange var kampleder.

I neste runde skal Rival 2 måle krefter med Aure 12. mai. Sunndal møter Molde 3 15. mai.