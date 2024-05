Eskil Finsvik Hoel sendte Sverresborg 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 noen minutter før hvilen. Lagene gikk til pause på stillingen 1-0.

Sikret poeng

Ludvig Pederstad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 da det var spilt en halv time i andre omgang. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-1.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter onsdagens kamp ligger Sverresborg 2 på fjerdeplass på tabellen med fem poeng, mens Skaun 2 er på åttendeplass med ett poeng.

Jens-Sigurd Høiback var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Skaun 2 spiller mot Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2 14. mai, mens Sverresborg 2 spiller neste kamp mot Frøya IL 20. mai.