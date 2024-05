Ida Kolås sendte Sykkylven i føringen etter 15 minutter, og Mari Holmen Rørhuus-Øie (Sykkylven J16) scoret på straffe etter 30 minutters spill. Ved pause sto det 2-0.

Sykkylven var suverene i andre omgang

Etter et kvarter av andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Ylva Hovet Arntzen satte inn 3-0 for Sykkylven, og Helene Løseth økte ledelsen da hun satte inn 4-0 rett etterpå. Freyja Sjøli-Grebstad økte til 5-0 for Sykkylven etter 63 minutter. Den endelige stillingen i kampen ble 5-0.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp er Sykkylven på førsteplass på tabellen med 16 poeng, mens Valder/Ellingsøy/Vigra ligger på fjerdeplass med sju poeng.

Jakub Marek dømte kampen.

27. mai er det ny kamp for Sykkylven. Da møter de Stranda. Valder/Ellingsøy/Vigra skal måle krefter med Guard/Aksla 2 samme dag.