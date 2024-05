Heimdals Melat Robel Luel scoret 1-0 på straffe allerede etter sju minutter, og Bjerke scoret og doblet ledelsen for Heimdal fire minutter senere. Samme spiller økte ledelsen for Heimdal da hun satte inn 3-0 noen minutter før hvilen. Ved pause sto det 0-3.

Dominerte etter pause

Doua Khalaf Hasan økte til 4-0 for Heimdal noen minutter ut i andreomgangen, og Vilja Sofie Furnes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for samme lag. Cornelia Juliussen Johansen økte ledelsen da hun satte inn 6-0 etter 50 minutters spill, og et kvarter før full tid økte bortelaget ved Benedikte Kvilaas. Rett etterpå la Mie Eileen Hansen-Øyan på til 8-0 for gjestene. Da det var spilt en halv time i andre omgang, reduserte Orkanger da Eline Solheim satte inn 1-8-målet. Den endelige stillingen i kampen ble 1-8.

Topper serien

Heimdal står uten poengtap så langt denne sesongen.

Etter onsdagens kamp er Orkanger på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Heimdal ligger på førsteplass med 21 poeng.

Tobias Menes Martinsen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Heimdal måle krefter med Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg, mens Orkanger møter Utleira.