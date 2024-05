Følgende spillere kom på scoringslisten for Hareid: Idar Noah Åsmo.

Dette er dagens målscorere for Emblem: Marcus Napoles Holten med to mål og Iver Foss-Dahlberg med to mål.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Emblem leder serien

Etter torsdagens kamp er Hareid på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Emblem er nummer én med ti poeng.

Osvald Georg Hammer Nygjerde var dommer i oppgjøret.

Hareid spiller neste kamp mot Guard/Rollon 20. mai, mens Emblem spiller mot Ravn/Brattvåg/Norborg tre dager senere.