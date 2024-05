Ingen av lagene var giftige foran mål i første omgang. Det sto fremdeles 0-0 da dommeren blåste spillerne inn til pause.

Spjelkavik hadde grunn til å juble

Spjelkavik tok ledelsen ved Finnøy fem minutter etter pause, og Spjelkavik-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 2-0 etter 72 minutters spill. Fire minutter senere la Noah Ottersen på til 3-0 for Spjelkavik. Theodor Gangstad Bardalen reduserte til 1-3 for Blindheim tre minutter før slutt, og rett etterpå reduserte Lars Olsvik Byfuglien til 2-3 for Blindheim. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-2.

Spjelkaviks Jørgen Vad Johannessen fikk se det gule kortet. For Blindheim fikk Bardalen og Jakob Dieter Leopold Reinhart-Van Gülpen gult kort.

Spjelkavik klatrer til andreplass

Etter mandagens kamp ligger Spjelkavik på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Blindheim er på sjetteplass med seks poeng.

Tor Ove Myrseth var dagens dommer.

25. mai er det ny kamp for Spjelkavik. Da møter de Herd. Blindheim skal måle krefter med Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy 27. mai.