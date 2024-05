Sunndal fikk en drømmeåpning på kampen da Lise Hamstad sendte laget sitt i føringen allerede etter tre minutter, og fire minutter senere doblet Mathilde Bævre ledelsen til Sunndal. Gabriela Mae Magloyuan satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Sunndal. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3 etter første omgang.

Bortelaget økte ledelsen

Sunndal økte ledelsen da Ingeborg Sande Hjellmo satte ballen i nettet et kvarter før slutt. Dermed var stillingen 4-0, og bortelaget rykket ytterligere ifra da Ingrid Utne økte ledelsen like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 0-5.

Hanna Sæther Røsand fikk se det gule kortet.

Klatret til andreplass

Det var Sunndals første seier denne sesongen.

Etter mandagens kamp er Dahle/Nordlandet 2 på femteplass på tabellen med null poeng, mens Sunndal ligger på andreplass med fire poeng.

Tarjei Kulø dømte kampen.

20. mai er det ny kamp for Dahle/Nordlandet 2. Da møter de Surnadal 2. Sunndal skal måle krefter med Tingvoll/Kvass/Ulvungen samme dag.