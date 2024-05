Daniel Alexander Svenning Dahl sendte Ørland tidlig i ledelsen, og Konrad Overland doblet ledelsen for Ørland da han satte inn 2-0 etter kun seks minutter. Sigve Gjul økte til 3-0 for Ørland to minutter senere, og Ørland rykket ytterligere ifra da Sebastian Sem-Olsen økte ledelsen allerede etter ni minutters spill. Bortelaget økte ledelsen da Jens Thoresen Singstad satte ballen i nettet åtte minutter senere. Dermed var stillingen 5-0, og Gjul satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 23 minutter. Dahl satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for samme lag seks minutter senere, og Iver Aas økte ledelsen for Ørland da han satte inn 8-0 etter 32 minutters spill. Fem minutter senere vartet Gjul opp med hattrick. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-9.

Var suverene i andre omgang

Ti minutter ut i andre omgang la Aas på til 10-0 for gjestene, og Overland økte ledelsen da han satte inn 11-0 like etterpå. Etter 63 minutter økte bortelaget ved Jørgen Berg Håbrekke, og seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Jonatan Menes Martinsen satte inn 13-0. Overland sikret seg hattrick da han la på til 14-0 ni minutter før slutt, og Mika Alexander Leirvik la på til 15-0 for gjestene rett etterpå. Aas gjorde hattrick fire minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-16.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter lørdagens kamp er Strindheim 3 på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Ørland er nummer to med ni poeng.

Frode Tøndel Øyangen var dagens dommer.

Ørland prøver seg mot Tiller 2 14. mai, mens Strindheim 3 spiller neste kamp mot Rissa/Stadsbygd/Vanvik dagen etter.