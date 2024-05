Nardo 2 fikk kampens første mål bare noen minutter ut i første omgang da Mathias Lein Gilde satte ballen i nettet, men Mathias Bjørnbeth sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Etter 21 minutters spill tok Kattem ledelsen ved Haytham Aazam Alkatib, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 etter 40 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3.

Økte ledelsen

Ti minutter ut i andreomgangen reduserte Nardo 2 ved Henning Olsbu Semundseth. Edvin Aksel Engdal sørget for at stillingen var 4-2 seks minutter før slutt, og Bjørnbeth økte til 5-2 for Kattem tre minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 2-5.

Troner på topp

Etter tirsdagens kamp er Nardo 2 nummer sju på tabellen med tre poeng, mens Kattem er serieleder med 15 poeng.

Tinius Warløs Næss var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kattem prøver seg mot Ørland 21. mai, mens Nardo 2 spiller neste kamp mot Heimdal tre dager senere.