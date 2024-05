Gulset tok ledelsen da Per Aakre Melås scoret etter kun ni minutters spill, og Isaac Chinedu Andreassen-Ibeh scoret og doblet ledelsen for Gulset. En spiller økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter 35 minutter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 3-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Gulset økte ledelsen da Per Aakre Melås satte ballen i nettet etter 52 minutters spill. Dermed var stillingen 4-0, og en av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Gulset to minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 5-0.

Gulset leder serien

Etter tirsdagens kamp er Gulset på førsteplass på tabellen med ti poeng, mens Sundjordet er nummer fire med tre poeng.

Ole Kristian Simmerlund var dommer i kampen.

I neste runde skal Gulset møte Urædd, mens Sundjordet møter Fossum Skien.