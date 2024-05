Emil Viktor Buan sendte Trygg/Lade foran da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, men Ole Håkon Steinshaug sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 13 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-1.

Trygg / Lade hadde grunn til å juble

Jacob Samskott Storseth sendte Orkla 2 i føringen etter 62 minutters spill, men seks minutter senere utlignet Buan for Trygg/Lade. Etter 73 minutter tok Orkla 2 ledelsen igjen ved Samuel Rojen Melhus-Balik, men Magnus Rygvold Reppe sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Jesper Isaksen sørget for at Trygg/Lade tok ledelsen på nytt med sin scoring fire minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-4.

Orkla 2s Steinshaug, Magnus Løvrød og Storseth fikk se det gule kortet. For Trygg/Lade fikk Hussein Luai Amra, Ståle Bergmann, Magnus Gulbrandsen Pedersen og Aksel Vetlesen gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter torsdagens kamp er Orkla 2 på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Trygg/Lade er nummer tre med seks poeng.

Steinar Holten dømte oppgjøret.

9. mai er det ny kamp for Orkla 2. Da møter de Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2. Trygg/Lade skal måle krefter med Astor 3 samme dag.