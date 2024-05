Henning Pleym-Olsen ga Brønnøysund ledelsen etter kun to minutters spill, og fire minutter senere doblet Brønnøysund ved en spiller. Lucas Christoffer Aagård satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Brønnøysund, og et kvarter før hvilen økte Brønnøysund ved Henning Pleym-Olsen. Rett etterpå la Aagård på til 5-0 for vertene, og etter 22 minutter økte avstanden mellom lagene da Adam Rafael Borkamo satte inn 6-0 for samme lag. Seks minutter senere vartet Henning Pleym-Olsen opp med hattrick, og samme spiller økte ledelsen for samme lag da han satte inn 8-0 noen minutter før pause. Brønnøysund-angriperen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 35 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 9-0.

Målbonanza etter hvilen

Samme lag rykket ytterligere ifra da Henning Pleym-Olsen økte ledelsen noen minutter ut i andreomgangen, og Borkamo scoret sitt andre mål da han gjorde 11-0 fem minutter ut i andre omgang. Samme spiller laget hattrick da han la på til 12-0 rett etterpå, og Johan Velde økte til 13-0 for vertene etter 43 minutter. Borkamo scoret igjen da han gjorde 14-0 fem minutter senere. Sømna var uheldig og satte ballen i eget mål et kvarter før full tid. Like etterpå scoret Brønnøysund-angriperen igjen da han gjorde 16-0, og Eron Madeus Vedal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 17-0 for hjemmelaget etter 58 minutters spill. Henning Pleym-Olsen økte ledelsen da han satte inn 18-0 ett minutt senere, og Nicholas André Solheim Rottem la på til 19-0 for samme lag etter 64 minutter. Ett minutt før slutt økte avstanden mellom lagene da Henning Pleym-Olsen satte inn 20-0. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 20-0.

Brønnøysund serieleder

Etter torsdagens kamp er Brønnøysund serieleder på tabellen med seks poeng, mens Sømna er på åttendeplass med null poeng.

Joshua Nkiriyumwami var dagens dommer.

9. mai er det ny kamp for Brønnøysund. Da møter de Sandnessjøen. Sømna skal måle krefter med Mosjøen samme dag.