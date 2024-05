Hei 2 fikk en drømmeåpning på kampen da Andre Gregersen sendte laget sitt i ledelsen etter bare fire minutters spill, men Benjamin Stokken sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Hei 2 fikk et forsprang på nytt da Denis Ates satte inn 2-1 etter 37 minutter, og sju minutter senere scoret Håvard Haugli Nybråten. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3.

Økte ledelsen

Jacob Dawson Sævik la på til 4-1 for Hei 2 noen minutter ut i andre omgang. Etter 56 minutters spill scoret Stokken igjen da han gjorde 2-4. Ti minutter senere la Nybråten på til 5-2 for Hei 2, og ett minutt før slutt økte Hei 2 ved Sævik. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-6.

Langesunds Abdullahi Ali Burale pådro seg gult kort.

Klatret på tabellen

Etter torsdagens kamp er Langesund nummer ti på tabellen med ett poeng, mens Hei 2 er på andreplass med ni poeng.

Michael Deblitz-Etholm var kampleder.

Langesund bryner seg på Urædd 2 9. mai, mens Hei 2 spiller neste kamp mot Kroken dagen etter.