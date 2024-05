Elisabeth Sagfjæra Husby ga Ranheim ledelsen tidlig i oppgjøret, og Ranheim doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Erika Sandsør økte til 3-0 for Ranheim etter 15 minutters spill, og Ranheim økte ledelsen da Julie Jakobsen Reinertsen satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 4-0. Husby laget hattrick da hun la på til 5-0 fem minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen på stillingen 5-0.

Fikk marsjordre

Levanger/Skogn/Sverre/Nessegutten scoret noen minutter ut i andreomgangen. Ranheim-spilleren satte ballen i nettet og økte ledelsen sju minutter etter hvilen, og fire minutter senere økte Ranheim ved Lone Kulvik. Vertenes Sunniva Matilde Johnsen Schei ble sendt av banen etter 59 minutter, men Julie Thorstensen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for Ranheim. Angelica Sapio Larsen økte ledelsen da hun satte inn 9-1 da det var spilt en halv time i andre omgang, og Husby scoret igjen da hun gjorde 10-1 åtte minutter senere. Minuttet før full tid økte avstanden mellom lagene da Thorstensen satte inn 11-1, og to minutter på overtid var hattricket et faktum for Ranheim-angriperen. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 12-1.

Ble værende på andreplass

Etter fredagens kamp ligger Ranheim på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Levanger/Skogn/Sverre/Nessegutten er på sjetteplass med null poeng.

Henning Moe dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Levanger/Skogn/Sverre/Nessegutten bryner seg på Byåsen 7. mai, mens Ranheim spiller neste kamp mot Steinkjer 12. mai.