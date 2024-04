Lars Hadler-Olsen sendte NHHI foran da han satte inn 1-0 etter bare ti minutters spill, og sju minutter senere doblet NHHI ved Andreas Sannes Hole. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 2-0.

Var suverene i andre omgang

Kristian André Knarvik økte til 3-0 for NHHI noen minutter ut i andreomgangen, og Patrick Solheim Fjelland økte ledelsen for NHHI da han satte inn 4-0 etter 67 minutter. NHHI rykket ytterligere ifra da Stefan Kwasi Senyo Donkor-Leh økte ledelsen sju minutter senere, og etter 90 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Petter Fauske Evensen satte inn 6-0 for NHHI. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 6-0.

Tok over femteplassen

Etter søndagens kamp er NHHI på femteplass på tabellen med sju poeng, mens Askøy 2 ligger på tolvteplass med null poeng.

Martin Stokke var dagens dommer.

I neste runde skal NHHI måle krefter med Austevoll 3. mai. Askøy 2 møter Nordhordland 5. mai.