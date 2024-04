Bremnes tok ledelsen da Mariell Kallevåg Rinne scoret etter 16 minutter, men ti minutter senere scoret Amalie Wold for Stegaberg/Skjold. Aurora Meling sendte Bremnes i ledelsen på nytt da hun satte inn 2-1 etter en halv time. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1 etter første omgang.

Hjemmelaget dro ifra

Amalie Håvik Innvær scoret for Bremnes og sørget for at stillingen var 3-1 etter 53 minutter, og Bremnes økte ledelsen da Linnea Eiken satte ballen i nettet ni minutter senere. Dermed var stillingen 4-1. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 4-1.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter søndagens kamp ligger Bremnes på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Stegaberg/Skjold er på sjetteplass med null poeng.

Per Martin Furevik var dommer.

2. mai er det ny kamp for Bremnes. Da møter de Vard Haugesund. Stegaberg/Skjold skal måle krefter med Ferkingstad samme dag.