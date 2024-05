Nikola Szatan sendte Heimdal i føringen etter 15 minutter, men Hilma Berggård Hov utlignet da hun satte inn 1-1. Tiller tok ledelsen da Katharina Engelschjøn Lenes scoret sju minutter senere, og Silvana Teklemichael Gebrekidan gjorde 3-1 etter 26 minutters spill. Jessica Ileah Ulvesten (Heimdal J14) scoret fra straffemerket like etterpå, og Heimdal utlignet til 3-3 da Nikola Szatan satte ballen i mål fem minutter før sidebytte. Ved pause sto det 3-3.

Tiller hadde grunn til å juble mot Heimdal

Troya Désirée Bondø Garstad sørget for at Heimdal tok ledelsen igjen med sin scoring noen minutter ut i andre omgang, men Emilie Brekke Lervik sørget for balanse i Tiller-regnskapet da hun satte inn 4-4 etter 58 minutter. Maria Valstad Johnsen sendte Tiller i ledelsen på nytt ett minutt før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 5-4.

Øyvind Asklund pådro seg gult kort.

Heimdal leder serien

Etter tirsdagens kamp er Tiller på tolvteplass på tabellen med fire poeng, mens Heimdal ligger på førsteplass med 15 poeng.

Henning Moe dømte kampen.

11. mai er det ny kamp for Tiller. Da møter de Steinkjer/Sørlia. Heimdal skal måle krefter med Ranheim 22. mai.