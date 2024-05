Øygarden fikk en kjempestart på kampen da Nicolaysen sendte laget sitt i ledelsen etter bare tre minutters spill, men ett minutt senere scoret en av lagets spillere for Østsiden Askøy 2. Østsiden Askøy 2 tok ledelsen ved Halvor Øverland Korsvold etter 14 minutter, men Nicolaysen utlignet da han satte inn 2-2. Etter 31 minutters spill var hattricket et faktum for Øygarden-spilleren, men like etterpå utlignet en spiller for Østsiden Askøy 2. samme spiller scoret igjen da han gjorde 4-3 etter 32 minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 4-3.

Dro ifra

Etter 80 minutters spill scoret Nicolaysen sitt femte mål da han gjorde 5-3. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 5-3.

Øygardens Inge-Andre Mikkelsen pådro seg gult kort. For Østsiden Askøy 2 fikk Noah Evander Nilsen Hermansen gult kort.

Øygarden serieleder

Etter onsdagens kamp er Øygarden på førsteplass på tabellen med sju poeng, mens Østsiden Askøy 2 er nummer sju med ett poeng.

Sindre Mathias Ekren Jakobsen dømte oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 9. mai. Øygarden skal spille mot Sotra 2, mens Østsiden Askøy 2 møter Mathopen/Vadmyra.