Olsvik tok ledelsen ved Sebastian Reed Aksdal allerede etter åtte minutters spill, og Erik Lokøy Gloppen doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 et kvarter før hvilen. Seks minutter senere reduserte Espen Haugland til 1-2 for Østsiden Askøy. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-2.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Isak Areklett Norebø fant nettmaskene noen minutter ut i andreomgangen, og Olsvik rykket ytterligere ifra da Henrik Hjørnevik økte ledelsen etter 55 minutter. Martin Breivik reduserte til 2-4 etter 70 minutters spill. Olsviks Hjørnevik satte inn et straffespark rett etterpå, og Olsvik økte ledelsen da Norebø satte ballen i nettet seks minutter før slutt. Dermed var stillingen 6-2. Christoffer Paulsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-2 for Olsvik, og Sindre Johannes Børve økte til 8-2 tre minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-8.

Østsiden Askøys Ole Aabrekk-Sørensen, Joakim Gjerde Minde og Markus Bertnsen fikk se det gule kortet. For Olsvik fikk Henrik Hjørnevik gult kort.

Troner øverst

Etter fredagens kamp er Østsiden Askøy nummer ni på tabellen med tre poeng, mens Olsvik er på førsteplass med tolv poeng.

Mathias Fremstad Nymo var kampleder.

I neste runde skal Østsiden Askøy møte Fitjar, mens Olsvik møter Nore Neset.