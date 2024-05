Hållingen tok ledelsen tidlig ved Dennis Bratland, men Steinkjer 3 utlignet til 1-1 da Mohammed Najar satte ballen i mål allerede etter åtte minutters spill. Kjølstad sendte Hållingen i ledelsen igjen da han satte inn 2-1 etter 21 minutter, og Viljar Tyldum sørget for at stillingen var 3-1 like etterpå. Bratland scoret sitt andre mål da han gjorde 4-1 etter en halv time. To minutter senere scoret Kjølstad igjen da han gjorde 5-1, og det sto seg til pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 5-1.

Holdt på ledelsen etter hvilen

Steinkjer 3 reduserte til 2-5 ved Mohamed Yasir Osman Ali etter 60 minutter. Kjølstad fikk sitt hattrick sju minutter senere. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 6-2.

Kjølstad fikk se det gule kortet.

Hållingen serieleder

Hållingen har seiret i alle kampene denne sesongen.

Etter tirsdagens kamp er Hållingen på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Steinkjer 3 ligger på femteplass med tre poeng.

Robin Angelo var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hållingen måle krefter med Namsos 3, mens Steinkjer 3 møter Levanger 4.