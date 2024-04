Kofa sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet etter 14 minutters spill, men Johannes Myrvang Hagen utlignet da han satte inn 1-1. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Stakkevollan hadde grunn til å juble mot Finnsnes 2

Stakkevollan tok ledelsen på nytt da Håkon Westerlund Wangberg scoret etter 66 minutter, og Kofa scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 ti minutter senere. Gabriel Eriksen Johansen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 etter 79 minutters spill. Joshua Bami sørget for at resultattavla viste 4-2 etter 90 minutter. Rett etterpå reduserte Finnsnes 2 ved Christian Arnesen. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-4.

Stakkevollan klatrer til sjetteplass

Etter lørdagens kamp er Finnsnes 2 på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Stakkevollan er nummer seks med tre poeng.

Johnny Olsen var dagens dommer.

I neste runde skal Finnsnes 2 måle krefter med Storsteinnes 5. mai. Stakkevollan møter Fløya 2 6. mai.