Einar Nesje sendte Molde 4 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter elleve minutters spill. Torgeir Kvendset sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og det sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 til pause.

Kunne juble til slutt

Kjetil Rønning ga Søya/Surnadal ledelsen noen minutter etter pause, og Mohamad Osama Hussain scoret 3-1-målet for Søya/Surnadal sju minutter etter sidebytte. Rasmus Abrahamsen reduserte til 2-3 for Molde 4 sju minutter senere. Trond Ellevset Blekken satte ballen i mål åtte minutter før slutt for Søya/Surnadal og sørget for at stillingen var 4-2. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-4.

Poengjakten fortsetter

Dag Kilskar Næss var dommer i oppgjøret.

2. mai skal Molde 4 møte Øksendal, mens Søya/Surnadal møter Eide og Omegn 2.