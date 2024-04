Fyllingsdalen 2 fikk en pangåpning på kampen da Tiril Skiftesvik-Grimstad sendte laget sitt i ledelsen allerede etter seks minutter, men Nathalie Misje sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Amalie Stusdal sendte Øygarden foran da hun satte inn 2-1 ni minutter senere. Ved pause var stillingen 2-1.

Bortelaget hentet inn ledelsen

Ti minutter ut i andreomgangen scoret Pernille Nesheim Monsen for Fyllingsdalen 2, og bortelaget tok føringen på nytt da Aylin Isabel Altier Dias satte inn 3-2 like etterpå. Ingrid Nakken utlignet til 3-3 da hun satte ballen i mål da det var spilt et kvarter av andre omgang. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-3.

Selina Isabell Vatnvåg Hennø fikk gult kort.

Beholder plassen på tabellen

Etter torsdagens kamp er Øygarden nummer fem på tabellen med to poeng, mens Fyllingsdalen 2 er på tredjeplass med fem poeng.

Kim Eirik Aase var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Øygarden spiller neste kamp mot Vestsiden-Askøy 2. mai, mens Fyllingsdalen 2 spiller neste kamp mot Telavåg/Sotra 2.