Fredrik Strudshavn Viken sendte Osen/Steinsdalen i føringen da han satte inn 1-0 etter 14 minutter, og Elmar Strand scoret og doblet ledelsen for Osen/Steinsdalen. Martin Skevik reduserte til 1-2 for Egge 2/Sørlia 2 åtte minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 1-2.

Egge 2 / Sørlia 2 hadde grunn til å juble mot Osen / Steinsdalen

Sverre Andre Skum Aas sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 ni minutter ut i andre omgang, og Egge 2/Sørlia 2s Jesper Olai Bjørnback satte inn et straffespark etter 70 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-2.

Mye å se fram til neste runde

Ragnar Wist var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Egge 2/Sørlia 2 måle krefter med Sparbu 2/Byafossen 2, mens Osen/Steinsdalen møter Vuku/Stiklestad.