Amandas Malkowas sendte Nardo 2 i føringen da han satte inn 1-0 et kvarter før pause, men Kattem 2s nummer fem sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 tre minutter senere. Kattem 2s spiller nummer fem sendte Kattem 2 i føringen fem minutter før sidebytte, og Aron Harald Ehrnström gjorde 3-1 like etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1.

Pyntet på resultatet

Malkowas reduserte for Nardo 2 etter 65 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-2.

Poengjakten fortsetter

Leon Aleksander Odden Sundseth var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kattem 2 spiller neste kamp mot Ranheim 3 23. april, mens Nardo 2 spiller neste kamp mot Trygg/Lade 2.