Stjørdals-Blink tok ledelsen da Nikolai Andersen Reitan satte inn 1-0 etter 20 minutter, men Oliver Wilhelmsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Det resultatet sto seg til pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Ett poeng til hver

Fredrik Horten Jespersen sørget for at Stjørdals-Blink tok ledelsen igjen med sin scoring et kvarter før slutt, men Strindheim TF 2 utlignet til 2-2 da Sander René Gjertsen satte ballen i mål fem minutter senere. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-2.

Mye å se fram til neste runde

Jonas Herje var dagens dommer.

Strindheim TF 2 prøver seg mot Vinne 27. april, mens Stjørdals-Blink spiller neste kamp mot Vinne 1. mai.