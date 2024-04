I. Haugen ga laget sitt ledelsen da hun satte inn 1-0-målet etter et kvarter, og Vilde Marstad Brede scoret og doblet ledelsen for Ranheim 3. Mathilde Rosvold økte ledelsen da hun satte inn 3-0 åtte minutter senere, og Maja Krogh la på til 4-0 etter 28 minutter. Åtte minutter senere reduserte Emilie Bjørdal Hasund til 1-4 for Tangmoen. I. Haugen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Ranheim 3. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 5-1.

Tangmoen klarte ikke nærme seg

Etter 56 minutters spill reduserte Tangmoen ved Frida Sommervold, og Hasund reduserte fire minutter senere. I. Haugen laget hattrick da hun la på til 6-3 etter 63 minutter, og ti minutter senere la I. Haugen på til 7-3. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 7-3.

Ida Hvalryg Edvardsen (Ranheim 3) og Maren Johanne Schanke Strømsnes (Tangmoen) fikk begge gult kort.

Troner øverst

Etter tirsdagens kamp ligger Ranheim 3 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Tangmoen er på tiendeplass med null poeng.

Morten Hergren dømte kampen.

30. april er det ny kamp for Ranheim 3. Da møter de Utleira 2. Tangmoen skal måle krefter med Selbu 2. mai.