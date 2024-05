Publikum fikk ingen mål å glede seg over i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Sikker fra straffemerket

Lørenskog tok ledelsen da Erlend Berg Farstad scoret da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Eirik Karlsen Steine scoret og doblet ledelsen for Lørenskog rett etterpå. Ruben Kolseth Myers (Spjelkavik) scoret fra ellevemetersmerket etter 69 minutter, og Erik Leandersson sørget for balanse i Spjelkavik-regnskapet da han satte inn 2-2 sju minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 2-2.

Spjelkaviks Ruben Kolseth Myers fikk gult kort. For Lørenskog fikk Lars Følstad og Erlend Berg Farstad gult kort.

Kjempet seg opp til sjetteplass

Etter mandagens kamp er Spjelkavik på sjetteplass på tabellen med åtte poeng, mens Lørenskog er nummer fem med tolv poeng.

Daniel Refsnes dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Spjelkavik måle krefter med Gjelleråsen, mens Lørenskog møter Skedsmo.