Valder/Godøy fikk et forsprang da Torkil Jangaard Folland satte inn 1-0 etter elleve minutter. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-1.

Målene rant inn

En spiller doblet ledelsen da han satte inn 2-0 noen minutter ut i andre omgang, og Valder/Godøy rykket ytterligere ifra da Ole Johan Grebstad økte ledelsen etter et kvarter av andreomgangen. Herman Clausen Skjong satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for vertene fire minutter senere, og etter 64 minutters spill la en av lagets spillere på til 5-0 for samme lag. Alexander James Valderhaug reduserte for Blindheim rett etterpå, og etter 65 minutter reduserte Blindheim ved Martin Junior Sætre Larsen. To minutter senere scoret Blindheim-angriperen sitt andre mål da han gjorde 3-5, og to minutter før slutt reduserte samme lag da Aleksander Kalvø Jakobsen satte inn 4-5-målet. Miran Ghahramani utlignet da han satte inn 5-5 like etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 5-5.

Fortsatt på niendeplass

Det stanset tapsrekken til Blindheim, som ikke hadde tatt poeng de siste tre kampene.

Etter mandagens kamp er Valder/Godøy nummer sju på tabellen med fire poeng, mens Blindheim er på niendeplass med ett poeng.

Norvald Helge Lausund var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Blindheim måle krefter med Hødd, mens Valder/Godøy møter Langevåg.