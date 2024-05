Grong tok ledelsen da Helena Louise Wibe scoret etter 18 minutters spill, og Grong doblet ledelsen da Tiril Larssen satte inn 2-0 sju minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 0-2 til pause.

Bortelaget dro ifra

Etter 60 minutter økte avstanden mellom lagene da Maren Kristine Rønning satte inn 3-0 for Grong, og Ane Flasnes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Grong. Åtte minutter før slutt reduserte Bangsund da Ellen-Sofie Alte satte inn 1-4-målet. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-4.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter mandagens kamp er Bangsund på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Grong ligger på tredjeplass med ti poeng.

Robin Angelo var dommer i kampen.

22. mai er det ny kamp for Bangsund. Da møter de Beitstad. Grong skal måle krefter med Inderøy 2/Verdal 2 29. mai.