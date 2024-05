Melhus 2 tok føringen da Andreas Wold satte inn 1-0 etter bare ti minutter, og Divin Landri Kilomba fikk nettsus og doblet ledelsen for Melhus 2 fire minutter senere. Wold scoret igjen da han gjorde 3-0 etter et kvarter, og Jakob Ludvigsen la på til 4-0 rett etterpå. Erlend Sand Dragset økte ledelsen for Melhus 2 da han satte inn 5-0 etter 19 minutter, og fem minutter senere var hattricket et faktum for Wold. Etter 25 minutters spill scoret Dragset sitt andre mål da han gjorde 7-0, og fem minutter senere økte Melhus 2 ved Samim Meskinyar. Melhus 2 rykket ytterligere ifra da Wold økte ledelsen etter 45 minutter. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 9-0.

Straffescoring

Dragset laget hattrick da han la på til 10-0 noen minutter ut i andre omgang, og Erik Windseth Bakk økte ledelsen da han satte inn 11-0 etter 63 minutters spill. Petter Selvaag Solbakken (Melhus 2) scoret 12-0 fra krittmerket like etterpå, og etter 73 minutter økte avstanden mellom lagene da Noah Nilsen Sætervold satte inn 13-0 for Melhus 2. Øyvind Onsøyen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 14-0 for Melhus 2 fem minutter senere. Oppdal var uheldig og satte ballen i eget mål ni minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 15-0.

Oppdals Haider Sultan Hamza pådro seg gult kort.

Melhus 2 serieleder

Etter mandagens kamp ligger Melhus 2 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Oppdal er på sjuendeplass med seks poeng.

Morten Bøstein-Melhus var dommer.

20. mai er det ny kamp for Melhus 2. Da møter de Gauldal/Trønder-Lyn 2. Oppdal skal måle krefter med Leik 2 samme dag.