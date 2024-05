Kvaløya tok ledelsen da Sanna Margrethe Bjerkli scoret etter bare åtte minutters spill, og Holte fikk nettsus og doblet ledelsen etter 20 minutter. Ennea Abazi Nyborg la på til 3-0 for Kvaløya ti minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3 til pause.

Dominerte etter hvilen

Åtte minutter etter hvilen scoret Bjerkli sitt andre mål da hun gjorde 4-0, og Holte økte til 5-0 for Kvaløya rett etterpå. Salangen/Lavangen reduserte til 1-5 etter et kvarter av andreomgangen. Nyborg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Kvaløya, og seks minutter senere fullførte Holte sitt hattrick. Etter 63 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Sofie Selseth-Hermansen satte inn 8-1, og like etterpå la Inger Marie Skogholt på til 9-1 for gjestene. Samme lag økte ledelsen da Martine Thorstensen Brennvik satte ballen i nettet da det var spilt en halv time i andre omgang. Dermed var stillingen 10-1. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-10.

Kvaløya leder serien

Etter søndagens kamp er Salangen/Lavangen på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Kvaløya er på topp i serien med sju poeng.

Vidar Tore Elvevold var dommer i kampen.

I neste runde skal Salangen/Lavangen måle krefter med Tromsdalen 18. mai. Kvaløya møter Tromsdalen 29. mai.